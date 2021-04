Grabada en pandemia y con un elenco de lujo, la serie policiaca mexicana ¿Quién mató a Sara?, escrita por el guionista chileno Chascas Valenzuela, es furor en Netflix. Se estrenó el pasado 24 de marzo y ya es la más vista en el mundo y ha ocupado el número 1 en Estados Unidos.

Desde la ciudad de México, el reconocido actor venezolano Alejandro Nones, quien da vida a “Rodolfo Lazcano” dentro del thriller de misterio, conversó con Correo.

MIRA AQUÍ: Sicarios asesinan a mototaxista de 15 años en VES

-Netflix se ha consolidado como una plataforma de contenido audiovisual de alta calidad, que ha servido de catapulta para muchos actores. ¿Cómo tomaste la propuesta de participar en esta serie?

Tenía mucho tiempo yo, como muchos actores, queriendo tener la oportunidad de formar parte de alguna producción de Netflix. Ya había salido en Netflix, pero no con un proyecto original. La directora de casting me llamó a formar parte de este elenco y no podía negarme.

-La serie cuenta la historia de “Alex” (Manolo Cardona), quien tras 18 años en la cárcel acusado injustamente de la muerte de su hermana, es liberado. Al salir solo desea venganza.¿Qué fue lo más complicado del papel?

Rodolfo era el novio de Sara, cuando muere ella, él muere por dentro. Es un tipo que ha pasado 18 años con mucho remordimiento, muy trastornado (...). Es un personaje físicamente complejo porque emocionalmente es muy tenso y eso cansa mucho. El desgaste era grande, encontrar esa energía diferente a la mía, pero fue maravilloso.

-Hoy te reconocen por tu papel como Rodolfo Lescano, pero muchos quieren volver a ver a Oscar Lucio de la serie “La Piloto”...

Yo también estoy ansioso, a mí me encantaría que se hiciera. Se habló de hacer una precuela de La Piloto en la que viéramos cómo llegaron a transformarse los “Hermanos Lucio” en lo que fueron en la serie.

-Veo en tus redes sociales que disfrutas mucho de la gastronomía, es otra de tus pasiones...

Sí, y soy un fanático empedernido de la comida peruana y lo digo con conocimiento de causa. No soy el típico, “a mí me gusta el ceviche”. A mí me encanta el tacu tacu, la causa, el aguadito de pollo, el pescado, la parihuela, el lomo saltado.

Adelanto

“En la segunda temporada mi papel se transforma en algo totalmente diferente, eso como actor es maravilloso”, dice el actor

VIDEO RECOMENDADO:

Elecciones 2021: Sergio Vásquez (Fuerza Popular) vs. Jheydi Quiroz (Acción Popular)