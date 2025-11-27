El cantautor español Alejandro Sánchez Pizarro (Alejandro Sanz) publicó “¿Y AHORA QUÉ +?”, un álbum de trece canciones que marca un punto de inflexión en su carrera tras dos años sin estrenos discográficos.

La producción se define como su proyecto “más ambicioso hasta la fecha”, resultado de un proceso de renovación creativa y una apuesta por sonidos contemporáneos.

Un lanzamiento respaldado por los Latin GRAMMY 2025

El estreno llega tras el éxito de Sanz en los Latin GRAMMY 2025, donde obtuvo dos premios:

Mejor Álbum Pop Contemporáneo , por “¿Y Ahora Qué?”

, por “¿Y Ahora Qué?” Grabación del Año, por “Palmeras en el Jardín”

Con estos nuevos reconocimientos, el artista suma 24 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY, consolidándose como el español más premiado en la historia de la Academia Latina.

Un sonido renovado con jóvenes productores

“¿Y AHORA QUÉ +?” surge de una transformación en su metodología de trabajo. Sanz colaboró con productores y compositores jóvenes como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, generando un sonido más fresco y dinámico.

La grabación tuvo lugar entre Madrid y Miami, una combinación que, según su equipo, potenció el enfoque híbrido del álbum.

Videoclip de “Las Guapas” grabado en Miami

El lanzamiento incluye el videoclip del tema “Las Guapas”, dirigido por Mike Ho y producido por Godspeedla e In God We Trust. La pieza audiovisual fue filmada íntegramente en Miami y acompaña la presentación del disco.

Nuevas colaboraciones y temas esperados

Tras una primera entrega de seis canciones —entre ellas “Palmeras en el Jardín” y “Bésame”, junto a Shakira—, el álbum se completa ahora con colaboraciones de Emilia, Carin León, Elena Rose y Rels B en “No me tires flores”.

Entre los estrenos más esperados figuran “Mil Motivos”, “La cita” y “Rimowa”.

Gira mundial 2026

Además del lanzamiento, Sanz anunció que, tras agotar las entradas en sus 25 fechas en México, se prepara para una gira mundial 2026 con más de 30 presentaciones en América Latina, España y Estados Unidos.

Tracklist de “¿Y AHORA QUÉ +?”

Palmeras en el Jardín Las Guapas No Me Tires Flores ft. Rels B El Vino de Tu Boca Mil Motivos ft. Carín León Bésame ft. Shakira Eso Es Amor La Cita ft. Emilia Hoy No Me Siento Bien ft. Grupo Frontera Me Veía Rimowa ft. Elena Rose Cómo Sería ft. Manuel Turizo Qué Injusto

El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y tiendas físicas.