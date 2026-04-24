El famoso cantante español Alejandro Sanz ha sido visto en la ciudad de Cusco, Perú, acompañado de su novia, la actriz y modelo peruana Stephanie Cayo. La pareja ha llamado la atención de los residentes y turistas que se encuentran en esta ciudad, conocida por ser la puerta de entrada a la emblemática maravilla mundial: Machu Picchu.

La pareja llegó a la Ciudad Imperial la tarde del último jueves, donde el español fue abordado por un grupo de fanáticos a su salida del aeropuerto Alejandro Velasco. El cantante no dio mayores explicaciones sobre su viaje, y se limitó a sonreir a los presentes y saludarlos.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han compartido en sus redes sociales varias imágenes de sus viajes, Cusco, con su rica historia y arquitectura, es un destino que atrae a personas de todo el mundo, y parece que la pareja está disfrutando al máximo de su estadía.

Durante su visita, se espera que Alejandro y Stephanie exploren los sitios arqueológicos cercanos, como Sacsayhuamán, así como disfrutar de la gastronomía local y la vibrante cultura cusqueña. De momento se supo que la pareja ya se dirigió rumbo a Machu Picchu, destino que visitarían este viernes.

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha sido seguida de cerca por los medios de comunicación desde que se hizo pública. La pareja ha demostrado ser muy unida, y este viaje a Perú es solo un ejemplo más de cómo disfrutan compartiendo momentos especiales juntos.

Desde España, medios locales le han ‘advertido’ a laperuana acerca de la relación con Sanz, citando que es una más ‘del montón’ y que seguramente tiene algún tinte mediático o de márketing. La pareja no ha respondido a estas opiniones, solo se muestran juntos, disfrutando de sus aventuras.