El reconocido cantautor español Alejandro Sanz ha llegado a la ciudad de Cusco acompañado por la talentosa actriz peruana Stephanie Cayo. Ambos artistas se encuentran en la región con el propósito de visitar los principales atractivos de la región y el espectacular Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno.

Ambos llegaron la tarde del último jueves a la Ciudad Imperial, donde fueron recibidos por un grupo de seguidores. La pareja no dio mayores detalles sobre su estancia en Cusco, pero se supo que de inmediato se fueron hacia el Valle Sagrado de Los Incas, puerta de entrada al famoso Machu Picchu.

SU COMPAÑERA

Stephanie Cayo, quien ha logrado destacar internacionalmente en el mundo de la actuación y la música, ha sido la anfitriona perfecta para Alejandro Sanz. Su profundo conocimiento de las tradiciones y costumbres locales seguramente enriquecerá la visita del cantante español, permitiéndole disfrutar de una experiencia más auténtica e inmersiva.

La llegada de celebridades como Alejandro Sanz y Stephanie Cayo a Cusco no solo atrae la atención de sus seguidores, sino que también beneficia al turismo local. La cobertura mediática de su visita puede inspirar a otros a descubrir la maravilla que es Machu Picchu y las joyas ocultas de Perú, impulsando así la economía regional.

Mientras tanto, cientos de fanáticos locales esperan tener alguna pista de dónde pasarán sus siguientes días Alejandro y Stephanie, a fin de poder abordarlos y lograr una fotografía o tal vez un autógrafo.