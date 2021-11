Alejandro y María Laura, actualmente radicando en tierras mexicanas, anuncian su retorno a nuestro país para presentar este 17 de diciembre en la Alianza Francesa de Miraflores su nuevo EP “Madre”. También incluirán en el recital el tema “Algo tiene que estar mal”, su más reciente lanzamiento, una canción contundente y de actualidad que marca tendencia.

“Es muy loco lo que sucede con las canciones, siento que van cobrando otro significado dependiendo del momento, el tema está escrito desde 2019 y me da risa porque pareciera que recién muchos se dan cuenta que ‘hay algo que está mal’ en nuestra sociedad. Que no estábamos tan bien como nos lo pintaban y con la pandemia se evidenció completamente”, dice a Correo María Laura desde México.

“Creo que para nosotros, la música siempre nos ha permitido hablar de algunos temas que están dando vueltas y estos, cuando salen a la luz, terminan conectando con otras personas. Siempre hemos tratado de que los procesos de composición sean bien honestos en cuanto lo que nos está pasando y cuando eso ocurre, las canciones siempre tienden puente a otras personas”, dice la compositora.

Propuesta

María Laura sigue hablando sobre el proceso creativo de sus canciones. “En este caso de ‘Algo tiene que estar mal’ nunca habíamos escrito algo tan social. A mí me costó mucho cerrar esa letra, porque sabía que no hablaba sólo de mí, sino de lo que le pasa a otras personas. De hecho me costó mucho ponerme en los zapatos de otros para terminar de escribir”.

-¿Cómo va la adaptación a ciudad de México en la que estás viviendo?

La verdad que muy bien, tenemos muchos amigos, amigas, músicos de diferentes lugares, algunos de México, Chile,Colombia, Argentina, con los que compartimos distintas experiencias.

-¿La decisión de mudarse a México representa quedarse una buena temporada el país?

Volvemos al Perú para las presentaciones, pero queremos quedarnos en México por lo menos un par de años, dos o tres, según como vaya la cosa. Cuando uno desarrolla un proyecto toma tiempo, nosotros en Perú hemos desarrollado el proyecto más de diez años y acá tenemos que ir dándole su tiempo para ir generando público en estos lares.