Alessa Wichtel confirmó el término de su relación con Aldo Corzo, aclarando así los rumores que en las últimas semanas apuntaban a un presunto distanciamiento entre ambos.

La actriz contó que la ruptura se dio hace algunas semanas y señaló que actualmente se encuentra enfocada en una nueva etapa centrada en sus metas personales y profesionales.

“ Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido ”, declaró la protagonista de ‘Valentina Valiente’ para la revista Cosas.

Wichtel también compartió las lecciones que le dejó la relación que mantuvo con el futbolista, con quien oficializó su romance en junio del año pasado.

“ Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar. Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender ”, agregó.

Los rumores sobre una posible ruptura empezaron a tomar fuerza semanas atrás, después de que usuarios en redes sociales advirtieran que ambos dejaron de seguirse en sus cuentas oficiales y borraron las fotografías que tenían juntos.