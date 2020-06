La actriz Alessandra Denegri es uno de los personajes del espectáculo que expresan su apoyo en redes sociales a Mayra Couto luego que ella hiciera público una denuncia de acoso contra Andrés Wiese.

“Yo te creo, hermana”, es lo que se lee en la imagen de Instagram que publicó la actriz. Cabe mencionar que muchos usuarios también expresaron su apoyo hacia la recordada Grace de Al Fondo Hay Sitio. Pero otros discreparon.

ANDRÉS WIESE NIEGA ACUSACIONES DE ACOSO

El actor se pronunció, mediante un comunicado en publicado en su cuenta de Facebook, tras ser denunciado públicamente de acoso, presuntamente, hacia una menor de edad y Mayra Couto, quien fue su compañera de grabaciones el ‘Al fondo hay sitio’.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, escribió el actor que interpretó a ‘Nicolás’ en la exitosa serie de América Televisión.