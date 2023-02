La miss Perú 2022, Alessia Rovegno, negó los rumores sobre una supuesta pedida de mano de su pareja, el exchico reality Hugo García.

En una entrevista en el programa “Mande Quien Mande”, la reina de belleza aclaró que el modelo no le había propuesto matrimonio aún. “No, todavía no. Pero me sorprendió el viaje a Hawaii”, expresó.

Asimismo, la modelo reveló que apenas lleva un año y dos meses de relación con el exparticipante de ‘Esto Es Guerra’. “Están chibolos todavía, están recientes, pero lindos”, mencionó ‘La Carlota’, personaje interpretado por Carlos Vílchez.

Alessia Rovegno desmiente que Hugo García le haya pedido la mano

Alessia Rovegno en entrevista para el Miss Universo 2022: “He sido criticada porque soy rubia y no soy la típica peruana”

Recientemente, Jessica Newton compartió en video inédito de la entrevista de la modelo frente al jurado en una de las etapas del concurso.

Una de las preguntas que le hizo el jurado fue: “¿Cómo has podido combatir a los que te han criticado por representar al Perú?”. Asimismo, la hija de Bárbara Cayo respondió: “He sido criticada porque soy rubia, no soy la típica persona peruana. En 2018 fui la portada de una de las revistas más importante en Perú y ellos decían ‘tú no nos representas, tú no eres peruana’”.

