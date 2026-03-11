Alessia Rovegno se pronunció por primera vez sobre el futuro hijo de su expareja Hugo García con la influencer Isabella Ladera, quien ha estado mostrando el avance de su embarazo en redes sociales.

La exMiss Perú respondió ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ respecto a la futura paternidad de Hugo García, con quien tuvo una relación que duró más de tres años, entre 2021 y 2024.

“ ¿Qué puedo decir? (…) Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición ”, manifestó.

Durante un evento de Carolina Herrera en diciembre de 2025, celebrado en un centro comercial de Lima, Alessia y Hugo se encontraron en una sesión de fotos. Ambos mantuvieron distancia y evitaron cualquier contacto visual.