Un mes después de anunciar su compromiso matrimonial con el dentista Juan Francisco Pardo, la periodista deportiva Alexandra Hörler se sumó al panel de comentaristas de “Equipo F”, en ESPN, para añadir una óptica diferente al show deportivo, aportando su conocimiento del fútbol nacional e internacional, y no solo hablando del deporte que practican los varones, sino también las mujeres. “La verdad que estoy en un buen momento. Se me dio la oportunidad de comentar fútbol femenino por primera vez, y estoy súper agradecida y honrada de que me hayan dado la confianza para hacerlo”, sostiene la experimentada comentadora deportiva.

En líneas generales, cuando hablamos del fútbol, solo pensamos en el de varones…

Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a ver fútbol femenino, nunca se había televisado y es la primera vez que se transmite el campeonato completo. Creo que es un avance porque ha tenido mucha acogida. Muchos pueden pensar que nos les gusta el fútbol femenino, pero uno no sabe lo que le gusta hasta que no lo ve y no lo prueba.

A propósito de este tema, ¿crees que la sociedad en general va dando al menos pequeños pasitos en la dirección correcta?

¡Definitivamente! Es un gran paso que televisen el fútbol femenino, también es un gran paso que cada vez haya más mujeres en el periodismo deportivo. Yo felicito a la Federación Peruana de Fútbol y a todos los canales que han transmitido esto porque se está abriendo un poco más la sociedad. Y, más allá de eso, creo que está el sueño y el derecho de las chicas que se dedican al fútbol a vivir de esto también.

¿Aunque de momento no se pueda?

Pero creo que este es un pasito hacia adelante, porque hace que la gente lo vea más, que las marcan volteen a verlos, que hayan más auspiciadores y que haya mucha más gente que preste atención y que también financien el fútbol femenino, que es lo que tanta falta hace.

Estos pasos en la dirección correcta pasan a veces desapercibidos cuando se debaten polémicas y comentarios machistas de los que has sido víctima, ¿eso te deja algún sinsabor?

Yo me preocupo por mí, por seguir adelante, y por que nada que pase me afecte o me quite las ganas y la perseverancia de seguir en lo que yo amo hacer y es mi sueño. Es lógico, vivimos en un país machista, no lo podemos negar, pero a pesar de eso a veces hay que nadar un poquito contra la corriente.

Hay que quedarnos con los bueno.

Creo que se han dado pasos correctos, vamos avanzando y la idea es no parar para poner un mínimo granito de arena para que esto siga cambiando positivamente y que dejemos de hablar de mundos de hombres o de mujeres, y que simplemente hablemos de un mundo de seres humanos.

Es una tarea cuesta arriba...

Es un trabajo de largo plazo, es cierto, tiene que ver mucho con la educación, pero hay que tratar de avanzar, no quedarnos solo en la queja e ir generando cambios, por más chiquitos que sean.

Como esta propuesta en particular de televisar el fútbol femenino.

Lo leía por redes sociales y me lo comentaban en el canal, que hay gente que que ha puesto sus ojos en el fútbol femenino, por eso creo que el próximo año tendremos un mejor campeonato y va ir creciendo. Espero, en un futuro no muy lejano, ver a estas chicas viviendo de fútbol y no teniendo que dividirse en tres partes para perseguir sus sueños.