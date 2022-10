Matheus se encuentra en Lima buscando talentos para encaminarlos en la industria, tal cual lo hizo con Cristian Castro, Marc Anthony, Luis Fonsi, The Backstreet Boys, Shakira, Plácido Domingo, entre muchos otros. Treinta y tres años de una prolífica carrera le da la autoridad suficiente para hablar sobre su oficio con Correo.

Hay quienes dicen que hoy cualquiera desde su casa puede grabar una canción, subirla a plataformas y listo.

Te digo que es fácil, porque también siento que hay mucha gente que no entiende que la tecnología ha beneficiado muchísimo la industria de la música, pero también nos perdemos en un mundo de contenidos. Estamos hablando de millones de kilobytes, de megabytes que se suben a las redes y en todas las plataformas digitales. Todos tenemos ahora la oportunidad de hacer algo, de hacerse escuchar y conocer. También es cierto que la responsabilidad de hacer las cosas bien es muchísimo mayor. Porque ahora se pierden, son granitos de arena.

Ahí es donde entra la labor de los que saben, del productor, del compositor con oficio, no todo son programas y máquinas,

Existe ahora un facilismo con las computadoras, los softwares para crear música están creando lo mismo, es ahí donde está la preparación y la dedicación de profesionales para hacer las cosas bien.

También muchos productores, especialmente de música urbana, que por el éxito del género, están repitiéndose unos a otros.

Hay algo importantísimo y es algo que mucha gente no entiende. Y es que lo que estamos haciendo es arte y al considerarlo así es entonces una expresión única del artista. Ahí es donde la gente se pierde. Quieren imitar el sonido, la influencia del trabajo de otros y no dejan de ser estelas de esos barcos, de esos grandes artistas. En vez de ser sus propios botes, remar la ola, treparla y luchar contra el viento. Eso es lo que está mal.

¿Te ha pasado que algún productor quería que escribieras una canción parecida a tal o cual éxito?

Hace muchos años un director de una casa disquera muy reconocida me hizo esa pregunta, tras el éxito que tuve con Cristian Castro con Lloran las rosas. Recibo esta llamada y me dice: ‘necesitamos que nos escribas otro Lloran las rosas para un artista que estaban por lanzar’. Por un momento me quedé callado como por diez segundos y luego solté una carcajada que le cayó mal al tipo. Y le dije hermano ¿tú tienes idea de lo que me estás diciendo? Si tuviera la manera de escribir hits con esa certeza, me perdería no solo en el éxito, sino en la fama.

Muchos productores importantes señalan que en esta industria no triunfa quien tiene la mejor voz, sino el que mejor llega al público y se sabe vender...

Hay gente que no entiende que en la carrera de un artista el talento es solamente, para mi forma de ver, un 10 o un 20 por ciento del éxito de un artista. El otro 80 por ciento es un equipo de trabajo que lo componen editores, productores, manager hasta la disquera del artista. Y por eso me da tristeza cuando la gente dice que Bad Bunny no tiene ningún talento, que lo que hace ese tipo es gritar en el escenario y decir groserías. Pero espérate, entiende que el éxito de él no es su talento, comprobando justamente lo que digo. A través de ese poquitico de talento que ellos tanto menosprecian lograron más que otros.

Es ese estilo que nadie tiene y que alguien lo descubre y funciona.

Volvemos a tu pregunta original, que no se trata solamente de talento, de seguir una estela de alguien; sino de ser únicos.

Alfredo Matheus

Productor musical. Desde muy joven dejó Venezuela para radicar en los Estados Unidos. Ha ganado seis premios Grammys por su trabajo en la industria musical. Ha publicado el libro “99 poemas para enamorarte”.