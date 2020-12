Alondra García Miró estuvo en un enlace en vivo con el programa ‘En boca de todos’ desde Brasil y no dudó en comentar sobre el nuevo look de su pareja Paolo Guerrero, quien ha remecido las redes sociales al aparecer como un profesor.

Todo empezó cuando Tula Rodríguez le dijo a la modelo ‘ojiverde’ que Paolo Guerrero con su nuevo look es “todo un mangazo”. Sin embargo, la popular ‘Alito’ no se quedó atrás y también halagó el físico del futbolista peruano.

“Increíble, divino como siempre. Pero yo no había visto esa foto, me han agarrado de sorpresa, es un churro. Yo me rompo el ojo con él todos los días”, expresó Alondra García Miró en pleno programa en vivo.

Alondra García Miró sobre nuevo look de Paolo Guerrero

La respuesta de la modelo emocionó a los conductores de ‘En boca de todos’, quienes no dudaron en felicitarla por su relación con el ‘Depredador’.

Asimismo, Alondra García Miró contó que muy pronto regresará al Perú, pero no confirmó si viajaría con Paolo Guerrero.

Alondra García Miró quiere ser madre

La modelo y actriz peruana Alondra García Miró reafirmó su deseo de convertirse en madre y tener hijos, a través de su cuenta en Instagram, donde respondió diversas preguntas de sus curiosos seguidores.

La novia del futbolista Paolo Guerrero no tuvo reparos en responder que sí quiere casarse y tener dos hijos. La boda entre la modelo y el futbolista es muy esperada entre sus seguidores, quienes siempre le preguntan por su futuro casamiento.

VIDEO RECOMENDADO

Alondra García Miró reaviva sus deseos de casarse y tener hijos

Alondra García Miró reaviva sus deseos de casarse y tener hijos