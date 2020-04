Alondra García Miró busca una oportunidad en la ficción y pide no juzgarla antes de tiempo. Desde Brasil, la novia de Paolo Guerrero nos habla de su debut como actriz con la telenovela “Te volveré a encontrar”, que se estrena hoy por América Televisión.

¿Qué actividades realizas para que no te gane el aburrimiento en esta cuarentena?

Hago ejercicios y bailo todos los días. Eso me ayuda a mantener la mente en calma y tener un buen estado de ánimo. También he incursionado en la cocina. Además, estoy leyendo. Terminé un libro y ya empecé otro. Y trabajando. Tengo un negocio y ahora estamos viendo de qué forma reinventarnos para poder sacarlo adelante.

¿Qué extrañas hacer?

Bueno, es difícil estar lejos de la familia. Por más que ahora tengamos las videollamadas, no es lo mismo ir y dar un abrazo a la abuelita, al papá. A veces uno no valora esas cosas y hoy en día te das cuenta de que hay que darnos un tiempo para compartir en familia. Con respecto a mi trabajo, soy una chica bastante eléctrica. Siempre estoy de aquí para allá. Y estar en casa tanto rato es un poco complicado. Pero dentro de todo tengo que dar gracias a Dios porque tenemos un techo y estamos sanos.

¿Qué enseñanza te viene dejando este confinamiento?

Muchas. Para empezar, que no importa cuánto tenga uno y que la vida puede irse de un día para otro. Tengo una amiga que trabaja en un hospital de Estados Unidos y creo que la gente no se está dando cuenta de la gravedad de la situación. Siguen saliendo a la calle, no respetan el aislamiento social ni a las autoridades. ¿Cómo puede haber gente tan egoísta y no importarle la vida de los demás? Creo que es un buen momento para reflexionar y ser solidarios, apoyarnos.

¿Por qué te decidiste por actuar?

Pasé un casting con Miguel Zuloaga y luego tuve talleres intensivos con Sergio Galliani y Norma Martínez. Volví a pasar otro casting y vieron que estaba preparada. Ahí empezó todo. Norma me dijo que día a día también iba a aprender durante el rodaje. El elenco es maravilloso y estuve rodeada de varios actores de los que he aprendido muchísimo. Absorbía todo el conocimiento como esponjita

¿Te interesa actuar en el teatro?

Me han dicho que es increíble, que realmente te enamoras del teatro. Yo no he tenido la oportunidad aún. Quién sabe en el futuro. Por ahora he empezado con “Te volveré a encontrar” y vamos a ver qué tal. Pero de que me gustaría seguir actuando, sí, ya sea en teatro, telenovelas, series o películas

¿Qué opinión te merece las críticas que se les hace a las modelos que incursionan en la actuación?

Creo que no se debe juzgar a alguien sin ver antes su trabajo. No pueden juzgar antes de tiempo sin saber por todo lo que pudo pasar uno para llegar ahí. Yo me quedo tranquila porque me preparé muchísimo y di todo para no decepcionar a nadie. Soy muy comprometida con todo lo que hago. Si hay críticas, las tomaré de la mejor manera y las utilizaré para seguir puliéndome si tengo la oportunidad de hacer otro personaje.

Perfil

Alondra García Miró, modelo y actriz

Estudió Diseño de Modas. Se desempeña como modelo y tiene su propia empresa. Su padre es el pintor peruano Rafael García Miró. Para su papel en la telenovela estudió con la destacada actriz Norma Martínez.