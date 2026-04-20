Irán comunicó este lunes que no prevé integrarse, por ahora, a una nueva etapa de conversaciones con Estados Unidos, en medio de un escenario de fricción creciente. El anuncio coincide con la decisión de Washington de enviar a su equipo negociador a Pakistán para intentar reactivar los contactos.

Desde el Ministerio de Exteriores iraní se indicó que aún no existe una definición sobre la continuidad del proceso. La falta de condiciones claras, según su postura, impide proyectar un próximo encuentro entre ambas delegaciones.

En ese contexto, el vocero Ismail Bagaei explicó que el país no ha adoptado una decisión sobre futuros acercamientos.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, señaló durante una rueda de prensa.

Ismail Baghaei says Iran has NO plans for a next round of negotiations.#WashingtonEye pic.twitter.com/sj6ZxiMpik — Washington Eye (@washington_EY) April 20, 2026

Cuestionamientos a la actuación de Estados Unidos

Las autoridades iraníes expresaron reparos frente a las acciones recientes de Estados Unidos, señalando que estas afectan el desarrollo del proceso diplomático. Desde Teherán se considera que las decisiones adoptadas por Washington han debilitado la confianza entre las partes.

“Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto al fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”, manifestó.

Irán también se refirió a las acciones estadounidenses en el plano marítimo, entre ellas el bloqueo a sus puertos y embarcaciones. A esto se suma un ataque contra un buque iraní, situación que ha generado mayor tensión.

“Constituyen un claro ejemplo de acto de agresión”, expresó Bagei al evaluar las operaciones realizadas.

Según la versión iraní, estos episodios han incrementado el nivel de desconfianza en el proceso. Además, se recordó que en menos de nueve meses se registraron dos ataques mientras existían conversaciones en marcha, con consecuencias para funcionarios y civiles.

Estados Unidos insiste en retomar contactos

Desde la Casa Blanca se confirmó el envío de una delegación oficial a Pakistán con el objetivo de avanzar en las negociaciones. El grupo estará encabezado por el vicepresidente JD Vance, en un intento por destrabar el diálogo.

A pesar de ello, Washington ha dejado abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas si no se obtienen resultados. Las advertencias apuntan a una eventual escalada en caso de que no se logren acuerdos concretos.

En paralelo, Irán mantiene como condición el levantamiento del bloqueo naval sobre sus puertos para retomar las conversaciones. Este punto continúa siendo central en su posición frente a cualquier acercamiento.

El presidente Donald Trump reiteró su postura respecto a la falta de avances en las negociaciones. Indicó que, de no alcanzarse un entendimiento, su país podría aplicar medidas de mayor impacto sobre infraestructura iraní.

En ese marco, el mandatario hizo referencia a posibles ataques contra instalaciones estratégicas. Señaló que Estados Unidos podría destruir “todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes” de Irán si no se acepta la propuesta planteada.

Incidente en el mar de Omán agrava el escenario

La situación se tensó aún más tras un hecho ocurrido recientemente en el mar de Omán. Durante la noche anterior, fuerzas estadounidenses atacaron y capturaron un buque carguero iraní.

Desde Teherán se considera que este episodio vulnera el alto el fuego vigente. La interpretación oficial es que este tipo de acciones dificulta la continuidad del proceso diplomático.

El Ejército iraní indicó que habrá una respuesta frente a la captura de la embarcación. Señaló que esta se producirá en un plazo cercano, sin detallar las medidas a adoptar.

La primera ronda de negociaciones se desarrolló el sábado 11 en Pakistán. En esa ocasión, Irán confirmó su participación poco antes del inicio del encuentro.

Las conversaciones se extendieron durante 21 horas, pero no concluyeron con un acuerdo. El resultado dejó en evidencia las diferencias entre ambas partes y la complejidad del proceso.

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