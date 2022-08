Continúan los dimes y diretes entre Jamila Dahabreh y Sofía Franco. Luego que la conductora de televisión saliera al frente para defender a Álvaro Paz de la Barra y le recordara que ellos aún siguen casados, aunque le duela, la influencer utilizó sus redes sociales para responderle fuerte y claro.

“Yo no lloro ni pataleo, la que patea y da golpes eres tú, estimada”, escribió Dahabreh en sus historias de Instagram, recordando así la bochornosa pelea que Sofía Franco protagonizó con el burgomaestre en marzo del 2021.

Las nuevas declaraciones de la joven empresaria se dan luego que la conductora de televisión arremetiera en su contra por contar públicamente que Sofía esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles para su divorcio.

“Me parece de mal gusto opinar del patrimonio de una pareja de esposos. Es algo que, como familia, nos compete conversar a nosotros, nadie le autorizó a opinar, pero que sepa que nos casamos con bienes mancomunados. Son 10 años de matrimonio y así llore y patalee, el divorcio se dará en el momento que toque”, señaló Sofía Franco en una entrevista con Trome.

¿Qué dijo Jamila Dahabreh?

Jamila Dahabreh sorprendió a más de uno al confirmar por primera vez que tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra hasta hace poco, pese a que el alcalde de La Molina aún está casado con Sofía Franco.

En una entrevista con Magaly Medina, la influencer contó más detalles de cómo inició su romance con el alcalde, y luego de aclarar que lo conoció cuando ya estaba separado, afirmó que él se le declaró arrodillado.

“Él era súper romántico conmigo y fue poco a poco. Él me pidió que seamos enamorados. Me lo pidió arrodillado y en la playa... No es que haya sido una relación así nomás, fue bonita. Él me presentó a su familia y les agradezco que me hayan abierto las puertas de su casa. Yo comprometí a mi hija, nunca le había presentado a nadie. Esas cosas son las que me molestaron porque ambos nos comprometimos familiarmente”, sentenció.

