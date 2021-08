Luego que el programa “Amor y Fuego” difundió un controversial video, donde se logró ver que Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra se lucieron muy cariñosos en un centro nocturno, la modelo se comunicó con el espacio de entretenimiento y negó tener una relación sentimental con el alcalde de La Molina.

“No tengo ninguna relación con Álvaro, solo somos amigos. No tenemos una relación y no quiero hacer esto más grande”, dijo Dahabreh en comunicación telefónica.

“No puedo tener una relación con una persona que sigue casada, solo somos amigos”, agregó la modelo e influencer.

En otro momento, Jamila aclaró que conoció al político luego que él terminó su relación con la conductora Sofía Franco, con quien sigue casado.

“A Álvaro lo conocí después que tuvo su problema (con Sofía Franco)… primero conocí a su hermana y luego a él. No tengo nada que ver (en la separación)”, explicó la polémica modelo.

