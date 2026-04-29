El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, informó que se encuentra en evaluación un desembolso de US$ 2,000 millones para Petroperú.
También precisó que la decisión dependerá de la estrategia que establezcan los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.
Reyes indicó que la actual gestión no contempla privatizar la petrolera estatal. Explicó que la prioridad es impulsar una reorganización interna que permita mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos y operativos.
Por su parte, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, advirtió que existe riesgo de desabastecimiento de combustible si no se adoptan medidas urgentes. Señaló que la situación de las refinerías de Talara y Conchán podría ocasionar una paralización desde inicios de mayo.
Arévalo sostuvo que se requiere financiamiento superior a los US$ 2,000 millones para cubrir capital de trabajo y garantizar el abastecimiento nacional.
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