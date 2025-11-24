A comienzos de los años 2000, El Huaralino de Los Olivos se consolidó como uno de los principales epicentros del rock nacional. En su escenario nacieron propuestas musicales que, hasta hoy, siguen resonando en el gusto popular. En homenaje a esa historia, este 29 de noviembre se realizará en este emblemático espacio la segunda edición del festival ‘Rock en La Muralla’, que reunirá a 20 de las bandas más importantes del rock peruano.

El cartel estará estelarizado por Amén, banda emblemática que aprovechará este show para encontrarse con su público después de su gira por Europa. Luego, estará presente Miki González, considerado como uno de los músicos que sentó las bases del rock peruano. Por su parte, arribará toda la trayectoria del grupo RIO. A ellos también se sumarán Pelo Madueño, quien fue uno de los artistas más aclamados en la primera edición de este festival.

Por otro lado, “Rock en La Muralla” 2 contará con la participación de reconocidos solistas. Figuran en la lista Dmente Común, Daniel F, Toño Jauregui y La Fulana.

Dentro del cartel también habrá su cuota de punk rock. Por eso, ya se confirmó a Inyectores, 6 Voltios, Cuchillazo. Además, se unirán propuestas que tienen como eje la fusión como La Nueva Invasión, Olaya Sound System y Barrio Calavera.

En esta segunda edición del festival que promociona Echowave también estarán presentes bandas que han formado dentro del rock alternativo y nu metal como son Difonia, Ni Voz Ni Voto, Por Hablar y Aliados. Finalmente, este festival también será una oportunidad para artistas emergentes, como es el caso de Los Standap y una banda concurso, la cual será anunciada unos días antes del evento.

Las entradas están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.