América Multimedia anuncia para julio la llegada de “La Subasta”, un emocionante concurso televisivo donde dos familias, cada una con tres integrantes y acompañadas por una celebridad invitada, compiten para invertir estratégicamente un fondo inicial de dinero. A lo largo del programa, los equipos compiten por quedarse con misteriosas cajas cerradas, cuyo contenido —y valor real— se revela solo después de ser adquiridas. Con la ayuda de pistas crípticas, desafíos inesperados y decisiones arriesgadas, los participantes deben confiar en su intuición y trabajar en equipo para lograr la mejor inversión.

El formato promete momentos inesperados, risas y un gran premio final de hasta S/ 20,000, además de los objetos acumulados durante la competencia. El programa marca también el debut como conductor en señal abierta de Mateo Garrido Lecca, quien llega con una trayectoria artística diversa de más de ocho años que incluye stand-up, teatro, radio y plataformas digitales.

“Emocionadísimo es poco. América me dio la oportunidad de actuar en mi primera ficción, y ahora me confía la conducción de un programa propio, familiar, lleno de humor y buena energía. No se me ocurre mejor manera de seguir creciendo. Yo nazco del stand-up y la impro. Luego vinieron el teatro, las redes, la radio... todo eso lo quiero poner al servicio de este programa. ‘La Subasta’ es más que un concurso: es una fiesta para disfrutar en familia. Este formato es muy mi estilo: lúdico, cercano, divertido. Vamos a mezclar un poco de todo: la improvisación, el humor, el contacto directo con la gente y la energía del vivo. Prometo entrega total”, comentó Mateo.

Sobre cómo llegó esta propuesta, Mateo explicó: “La verdad, no me lo esperaba, fue una sorpresa. Inicialmente me llamaron para otro proyecto en el canal, que no se concretó lamentablemente por temas de agenda, pero una semana después apareció esta oportunidad… y me pareció aún mejor. Más en mi estilo: más juego, más conexión con la gente, más humor”.