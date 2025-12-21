Dos semanas antes de finalizar el año, Ethel Pozo se despidió de la conducción de “América Hoy”, dejando a Janet Barboza y Edson Dávila en el programa que regresará el próximo año con la referida pareja, que se queda en la televisora y decidió no ir a Panamericana con GV Producciones. Pozo, se integrará a la productora de su madre, Gisela Valcárcel, para emprender nuevos proyectos.

EMOCIONADA

“Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional...”, dijo Pozo conmovida en su despedida frente a cámaras.

La conductora admitió que tiene nuevos proyectos para la pantalla chica y plataformas, pero evitó detallar qué hará en 2026.

“Se vienen cosas hermosas pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”, comentó en su último día en América Televisión.