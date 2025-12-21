Pozo se integra a GV Producciones que alista proyectos que se verán en Panamericana Televisión. (Captura de América Hoy)
Dos semanas antes de finalizar el año, Ethel Pozo se despidió de la conducción de “América Hoy”, dejando a Janet Barboza y Edson Dávila en el programa que regresará el próximo año con la referida pareja, que se queda en la televisora y decidió no ir a Panamericana con GV Producciones. Pozo, se integrará a la productora de su madre, Gisela Valcárcel, para emprender nuevos proyectos.

EMOCIONADA

“Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto. En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional...”, dijo Pozo conmovida en su despedida frente a cámaras.

La conductora admitió que tiene nuevos proyectos para la pantalla chica y plataformas, pero evitó detallar qué hará en 2026.

“Se vienen cosas hermosas pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”, comentó en su último día en América Televisión.

