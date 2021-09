En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza sorprendió a los televidentes y a sus compañeros tras revelar que en el pasado rechazó dos propuestas de matrimonio porque nunca soñó con casarse.

La revelación de la popular ‘rulitos’ vino después de que presentaran una nota en la que mencionaban a todas las figuras de televisión que se comprometieron en matrimonio este año.

“¿Ustedes creen que yo soy una mujer que está esperando un anillo? Yo soy una mujer independiente, trabajo sola, es más, si me quiero casar, me pido el anillo yo misma (...) si quiero un anillo, me lo compro yo y me lo pongo”, afirmó Barboza.

Tras ello, Barboza contó que el primero en pedirle matrimonio fue un sueco. “Cada vez que a mí me han preguntado en los diferentes medios: Janet ¿tú sueñas con casarte? No, nunca he soñado con casarme. (...) Soy una mujer moderna, soy una mujer actual (...) me han pedido dos veces y las dos veces las he rechazado”, aseguró la conductora de televisión.

Según explicó, rechazó la propuesta debido a que “nos conocíamos 3 meses, me pide matrimonio a los 3 meses y la verdad yo no estaba segura de querer casarme con él”.

El segundo en pedirle matrimonio fue un español, a quien también le dijo que no con las siguientes palabras: “Yo te conozco muy poco tiempo y la verdad no me siento segura, yo quisiera conocerte un poco más, no sueño con casarme, no me veo casada tan joven -en esa época tenía 30 años- yo me vería casada a los 54″.

Finalmente, Janet Barboza dijo que se dio cuenta que tomó una buena decisión, pues seis meses después el español se comprometió en matrimonio con otra mujer.

“Yo regresé a Lima, seguimos en comunicación un tiempo más, pero luego ya quedó ahí (...) Él a los 6 meses de terminar conmigo, se casa con una española. Yo me di cuenta de que no había cometido un error, que lo que hice fue lo correcto porque él no podía vivir solo y necesitaba casarse con alguien”, explicó.

