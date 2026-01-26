El magazine matutino América Hoy regresa este lunes 2 de febrero a las 9:30 de la mañana, por la señal de América TV, dando inicio a su séptima temporada con un formato renovado, nuevas sorpresas y la incorporación de una nueva conductora, cuya identidad será revelada en vivo durante el estreno.

El espacio, producido por América Multimedia, ofrecerá lo último del espectáculo, entrevistas, temas de salud y entretenimiento para acompañar a la audiencia cada mañana.

Un spot promocional lleno de humor y sorpresas

El regreso del programa fue anunciado a través de un spot promocional en tono humorístico protagonizado por Janet Barboza y Edson Dávila, conocido como “Giselo”.

En el clip también aparecen Zumba, Dorita Orbegoso y Choca Mandros, quienes protagonizan divertidas escenas que simulan castings fallidos y situaciones inesperadas, hasta recordar que Janet y Edson siempre han sido parte esencial de “América Hoy”.

La pieza concluye dejando en suspenso la llegada de una tercera conductora, generando expectativa entre los televidentes.

Janet Barboza: “Regreso con ganas de opinar y encender el debate”

Janet Barboza expresó su entusiasmo por esta nueva etapa del magazine.“Me siento como una niña en una dulcería. Después de un merecido descanso, regreso con una mirada fresca y muchas ganas de opinar y encender el debate”, señaló.

Sobre la nueva integrante del programa, adelantó que espera una conductora con carácter y opinión firme. “Que no tenga miedo a comentar ni a las críticas, comprometida con el programa y que ayude a incendiar la pradera”, afirmó.

Edson Dávila promete sorpresas y diversión

Por su parte, Edson Dávila destacó su alegría por continuar en el programa y agradeció el respaldo del público.“Gracias a ellos, ‘América Hoy’ va por su séptimo año y sigue siendo el magazine número uno. Este año no los vamos a defraudar”, aseguró.

Además, adelantó que la nueva conductora deberá adaptarse al estilo del programa. “Debe tener mucha correa, porque aquí hay mucha broma y chacota”, comentó entre risas, mencionando también al productor Papu Tudela.