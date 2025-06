Con la cumbia como estandarte, el cantante chileno Américo reafirma su apuesta por ese género musical que le ha dado fama, popularidad y hits. A 15 años del lanzamiento de su álbum “A Morir”, un clásico de su discografía, el intérprete decidió este 2025 versionar ese trabajo musical agregando duetos con Vicentico, José Luis “El Puma” Rodríguez, The la Planta, Abel Pintos y Valentín Merlo; además de éxitos inéditos. El resultado: “15 años a morir”.

“El álbum es una celebración de mi carrera, de reconocer el tiempo que ha pasado y lo influyente e importante que fue este disco. En Chile, la cumbia estaba asociada a un sector social específico, y cuando aparece el disco “A morir”, logró que la cumbia fuera más transversal y que llegara a todo tipo de gente”, dice el intérprete.

¿Qué condiciones se dieron para que ese álbum afianzara la cumbia en la escena chilena? Había un camino ya sembrado por otros colegas artistas y bandas, y definitivamente la mezcla que proponía era ideal. Era cumbia, pero además de una temática romántica, hablaba de amor y desamor, que viene bien en todo momento. Siento que esa fue la fórmula perfecta.

¿Y cómo te tomó ese éxito? Lo disfruté muchísimo, hay hitos importantes que los puedo recordar cada vez que quiero. Voy a YouTube, Google, veo mis registros de Viña 2010, 2011, 2017, el Grammy, mis viajes, mis shows por aquí por allá, los reconocimientos y todo.

Ese álbum cambió tu vida, ¿te mareó el éxito? No, siento que esa parte no me tocó, pero tampoco puedo negar que, a veces, uno se marea. Al tener tanto estímulo, tanta disposición, amigos que no sabías que eran amigos, lugares donde vas te regalan cosas ,entonces eso te desconcierta. Uno tiene un trabajo que va muy de la mano con las luces, con la cosa más producida, y tú dices: ¿todo esto es para mí, en serio?

La cumbia en un género musical que hermana, une a la gente. Siento que es por el ritmo y la forma que tiene, es súper noble, con un beat que es más sencillo expresarlo corporalmente; es más fácil para bailar que una salsa o merengue. También hay que recalcar que son tantos y variados los artistas que hoy le han puesto distintos sellos y características a la cumbia. Antes era como mucho más fiestera, en cambio hoy los temas son más románticos.

La cumbia, si bien su origen es colombiano, cada país le ha puesto su propio sello. Yo creo que son las expresiones que resultan de tomar la cumbia, primero como base rítmica, y luego el ponerle sentimiento y flow con el concepto de cada lugar. Pero yo, por más que venga haciendo cumbia por distintos años, y que conozca y pueda diferenciarlas, no me atrevería a hacer cumbia villera de Argentina, tengo que nacer allá para que me salga.

¿Tu propuesta está más cercana a la cumbia peruana? Sí, es más parecida a la de ustedes, con una orquesta detrás. Me gusta como ustedes expresan la cumbia, porque pueden, por ejemplo, versionar en cumbia un tema de un compositor argentino, “Que levante la mano” y les sale perfecto, le ponen su sello, su onda, su sazón, su sentimiento y eso me gusta. A mí me conecta mucho con lo que hacen ustedes, me identifico, me gusta y lo que hago yo ya como propio, tiene que ver con la interpretación; tiene que ver con una cosa mucho más romántica, melódica.

¿Y entre los proyectos futuros tienes algún autor peruano que quisieras versionar? Mi favorito es Estanis Mogollón, vamos a ver si puede resultar algo por ahí con el maestro. Espero que no esté tan exclusivo hoy, porque se lo pelean, está muy de la mano con el Grupo 5.

¿Y algunas canciones de Gianmarco, han versionado en cumbia su tema “Hoy”? Me encanta. “Hoy” es una de mis canciones favoritas de la vida, de hecho ahora en el concierto en el Movistar Arena la incluimos, e invité a Valentino Merlo que la versionó en Argentina. Gianmarco, sin duda, es uno de los compositores en Latinoamérica más potentes e importantes que hay. Sería fantástico, sería hermosísimo poder compartir con alguien tan rico en composición como Gianmarco.