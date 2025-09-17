El Centro Histórico de Lima se alista para vivir una noche inolvidable con el regreso de Américo, uno de los máximos exponentes de la cumbia romántica en Latinoamérica. El artista chileno se presentará este 31 de octubre para inaugurar oficialmente “La Catedral de la Cumbia”, un nuevo espacio dedicado a la música tropical ubicado en la cuadra 4 del Jr. Ica.

Con más de dos décadas de trayectoria y una legión de seguidores en toda la región, Américo ha conquistado al público con su inconfundible voz y éxitos que ya son parte de la historia musical, como “Te vas”, “Traicionera” y “Embrujo”. Su estilo ha trascendido fronteras, convirtiéndolo en referente obligado de la música tropical contemporánea.

El show en Lima promete ser una verdadera fiesta, con un recorrido por sus canciones más emblemáticas, una puesta en escena imponente y un despliegue técnico de primer nivel en sonido e iluminación.

La inauguración de La Catedral de la Cumbia será un hito en la movida tropical de la capital, ofreciendo a los fanáticos un escenario a la altura de los grandes referentes de este género.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles en Ticketmaster, a través del siguiente enlace: venta general aquí.

Datos del evento: