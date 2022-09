Giuliana Rengifo volvió a acaparar los titulares de los medios de espectáculos tras ser ‘ampayada’ con el notario Paul Pineda, quien, según el Reniec, está casado con la fiscal Katherine Tapia.

Tras la difusión del informe del programa “Magaly TV: La Firme”, la cantante salió al frente para aclarar que no es la amante y que el notario se encuentra separado de la madre de sus hijos desde hace dos meses.

La cumbiambera se presentó este martes, 20 de setiembre, en el programa “Amor y Fuego” para mostrar chats y audios donde Katherine Tapia revela que el programa de Magaly Medina le estaría ofreciendo una fuerte suma de dinero por dar una entrevista.

“Me quieren pagar 1000 dólares y mis pasajes por una entrevista virtual, y presencial mucho más”, se lee en una conversación que habría sostenido la fiscal con el notario pucallpino.

Giuliana Rengifo también hizo público audios en los que Katherine Tapia aclara que no brindará declaraciones y que, incluso, amenazó con denunciar al programa de la ‘Urraca’ ante su insistencia.

“Me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo, pero que decida ¿no? puedo irme ahorita, incluso me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme y ellos compran mi pasaje y esté en la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio”, se le oye decir a la fiscal en un audio.

“Les he cortado, les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando, quiero estar tranquila, Paul, quiero estar tranquila, por favor, mira mis hijos en Lima, mi casa sola, ya no voy al trabajo, me siento triste y encima con esto de Magaly, déjame tranquila, no he dicho nada que te pueda dañar”, añade.

