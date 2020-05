Tras aclarar que nunca tuvo la intención de meterse en la relación de Mayra Goñi y Nesty, Amy Gutiérrez decidió enviarle un contundente mensaje a la pareja luego de la polémica en la que se vio envuelta y que la llevó a recibir una ola de comentarios negativos en las redes sociales.

“Es algo que a mí me sorprende. Estoy decepcionada de la situación, porque no le costó nada a Nesty quizás decir cinco segundos ‘esto es un malentendido’, así como yo he tratado siempre de ser clara, ser justa y tratar de que mi carrera sea lo más limpia”, expresó la joven cantante.

Amy Gutiérrez y su mensaje final a Mayra Goñi y Nesty. (Video: América TV)

Asimismo, Amy Gutiérrez dejó abierta la posibilidad de que la polémica en la que se vio envuelta haya sido armada por la pareja de artistas.

“Lo único que creo en este momento es que yo no me voy a prestar para ningún show, no me voy a prestar para ningún juego, ni tampoco para ese tipo de cosas ni tonterías como esa”, sentenció muy fastidiada por el tema la cantante peruana.

Amy Gutiérrez le responde a Mayra Goñi tras vinculaciones con Nesty

