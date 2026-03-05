Se terminó el romance. La modelo e influencer brasileña Ana Paula Consorte confirmó el fin definitivo de su relación con el futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero, tras más de tres años juntos.
La noticia fue revelada a través de un chat con el programa ‘Mesa caliente’, donde aseguró que “lo mejor es seguir cada uno con su vida”. Hasta el momento, el delantero no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura.
En los mensajes difundidos por el programa emitido por de Panamericana Tv, Consorte señaló que, pese a la separación, intentará mantener una relación cordial con el jugador por el bienestar de los dos hijos que tienen en común.
“Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, se lee en el extracto compartido por el programa.
Aunque no se han detallado los motivos de la ruptura, la relación estuvo marcada por altibajos y episodios de tensión que, en varias ocasiones, se hicieron evidentes en redes sociales.
Emotivo mensaje
Horas después de conocerse la noticia, la brasileña publicó un mensaje reflexivo en sus plataformas digitales: “No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso”, frase que muchos interpretaron como una alusión al final de su romance.