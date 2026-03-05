Se terminó el romance. La modelo e influencer brasileña Ana Paula Consorte confirmó el fin definitivo de su relación con el futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero, tras más de tres años juntos.

La noticia fue revelada a través de un chat con el programa ‘Mesa caliente’, donde aseguró que “lo mejor es seguir cada uno con su vida” . Hasta el momento, el delantero no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura.

En los mensajes difundidos por el programa emitido por de Panamericana Tv, Consorte señaló que, pese a la separación, intentará mantener una relación cordial con el jugador por el bienestar de los dos hijos que tienen en común.

“Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, se lee en el extracto compartido por el programa.

Aunque no se han detallado los motivos de la ruptura, la relación estuvo marcada por altibajos y episodios de tensión que, en varias ocasiones, se hicieron evidentes en redes sociales.

Emotivo mensaje