“Se ha acabado el show” es el nombre del más reciente álbum y también del espectáculo que presentará Ana Torroja en Lima el próximo 3 de junio en el auditorio del Colegio San Agustín. Sin embargo, para ella, ese contundente título no significa el fin de su carrera de más de 40 años y lo explica a Correo.

“En este disco no tenía idea de a dónde quería ir, ni siquiera si iba a llegar. Al cabo de un año de empezar a escribir las canciones me encontré con un disco que ni siquiera me había dado cuenta que tenía, el título tiene que ver con cómo me sentí cuando me enfrenté a la hoja en blanco. Sentía que no tenía nada que contar, que ya lo había hecho todo después de 40 años. Me faltaba esa motivación e incluso te diría, me faltaba interés”, dice Torroja la eterna voz de Mecano.

¿Ese proceso de creación de la que nos hablas es el mismo de todos tus álbumes como solista?

Nunca han sido iguales. Primero, porque no me gusta repetirme y segundo, porque he ido buscando mi identidad y ya llevo 30 años como solista. Son siete discos, no son tantos, cada uno ha pertenecido a un momento diferente de mi vida en el que me apetecía hacer cosas diferentes. Por eso, cada disco es un mundo aparte y ‘Se ha acabado el show’, es el que hoy me representa.

Tú eres la que marca los límites y la exigencia en tu carrera musical.

De hecho, dejé el sello en el que estaba y soy ahora una artista independiente. La verdad es que siempre me han respetado mucho en cualquiera de los sellos en los que he estado. Han tomado en cuenta mis tiempos y mis momentos, nunca me han metido prisa para hacer nada, ni tampoco me han obligado a hacer un tipo de canción o de sonido porque era lo que estaba de moda. Es que tampoco lo hubiera aceptado.

Tampoco has sucumbido a esa tendencia de sacar una canción cada mes.

Te voy a decir que he sucumbido más de lo que normalmente sucumbo, pero mis lanzamientos siempre serán espaciados, el tema más reciente fue subido a plataformas en noviembre.

Las canciones necesitan un tiempo para que maduren y permanezcan, las que tuvieron las de Mecano, por ejemplo.

Había tiempo para que las escuchara todo el mundo, también es verdad que era menos dispersa la forma de escuchar música. Las emisoras de radio eran pocas, solo veíamos dos canales de televisión, todo era distinto.

"Dejé el sello en el que estaba y soy ahora una artista independiente. La verdad es que siempre me han respetado mucho en cualquiera de los sellos en los que he estado. Han tomado en cuenta mis tiempos y mis momentos", dice Ana Torroja.

Los temas de Mecano tienen una vigencia y trascendencia absoluta, ¿alguna fórmula para que eso suceda?

Si la hubo, yo no la sé. Solo puedo decirte que las canciones que escribió José María Cano estaban pensadas al milímetro, tanto en melodía, cadencia, historia, rima, y arreglo musical, no eran de usar y tirar. Son canciones que te apetece recuperar de vez en cuando.

Tu público debe ser muy heterogéneo, la música de Mecano trasciende generaciones.

Me sorprende cuando mamás me dicen: “A mi hijo le encanta Hijo de la Luna, o Maquillaje. Pero Hijo de la Luna siempre me asombra que le guste a los niños y que sea su favorita.

¿A qué se debe ese escenario de privilegio?

Yo creo que eso es magia, la magia de la música, yo tengo también mis clásicos como A Contratiempo, que también están ahí, siguen ahí vigentes. Entonces, para mí eso es magia, magia pura.

¿Y esa magia en la música se puede romper en tiempos de inmediatez, virales y de tendencias?

Eh, el otro día hablaba con alguien de la poca educación a la frustración que tiene la juventud, que todo lo quiere rápido y si no lo consigue tiene un conflicto, a mí eso no me parece una buena señal. No sé para dónde iremos, lo único cierto es que la música es una carrera de largo aliento, de mucho trabajo y no de solo un éxito.