Ana Torroja se reencuentra con el público peruano tras una nueva etapa artística en el marco de su tour ‘Se ha acabado el show’. La legendaria cantante española, voz inconfundible del grupo “Mecano” se presentará el miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro.

Lejos de ser una despedida, ‘Se ha acabado el show’ es el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria de la cantante, pues con una propuesta escénica renovada y un repertorio que combina lo nuevo con lo inolvidable, presentará sus recientes canciones junto a los grandes éxitos de su carrera como solista y de su histórica etapa con Mecano. No podrán faltar hits como “Me cuesta tanto olvidarte”, “Mujer contra mujer”, “Hijo de la Luna”, entre otros.

Ana Torroja recorre España y Latinoamérica en una gira internacional, acompañando el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales y que cuenta con títulos como ‘A veces’, ‘La maleta’, ‘Problemas de conversación’, tema que da nombre al álbum. Producido por Andrés Levin y Pablo Stipicic, y compuesto por ella junto a Raúl Gómez (GOMZ) y Liam Garner, este trabajo refleja una fase de búsqueda personal dando forma a su primer disco íntegramente escrito la artista.