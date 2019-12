La carismática actriz, Anahí de Cárdenas, dio a conocer que se someterá al tratamiento de quimioterapia para superar el cáncer de mama que padece.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada Rubí San Román de “Al fondo hay sitio” indicó que se encuentra lista para empezar el tratamiento médico; aunque, confesó que le tomó tiempo asimilarlo.

En ese sentido, dijo que cuando conoció su diagnóstico sintió miedo y tristeza; pero, favorablemente, logró superarlos con la ayuda de una persona muy especial.

Especificó que dos días le tomó afrontar la enfermedad que padece y reconoció que no sería humana si no se derrumbase por algunas circunstancias de la vida.

“Pues alguien muy especial me dijo que abrace mi miedo, y que también quiera esta parte de mí. Que no sería humana, si es que no me derrumbase de cuando en vez! Así que me tomé un par de días para mí, para procesar, llorar, sentirme hasta las huevas, pero ya! Sufi! Ya estoy mejor! Ahora otra vez, a darle! Vamos por más!”, escribió la actriz evidenciando su buen estado anímico.