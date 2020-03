Anahí de Cárdenas contó a sus seguidores a través de las redes sociales que ahora tendrá un nuevo proceso de quimioterapias como parte de su lucha que mantiene contra el cáncer de mama.

“Yo siempre he sentido que carecía de estructura. Pedía a gritos reglas y límites, porque era una chica frágil. Entonces solita empecé a crear mi propio muro de contención, mis reglas, mi estructura. Pero me pasa, aún ahora, que cuando algo de esa estructura o plan cambia, me ca**. Y bueno para hacer el cuento corto, me cambiaron mi protocolo de quimoterapias", escribió la actriz peruana en una extensa publicación en su cuenta de Instagram.

“En vez de 4 serán 12. 12 más suaves en vez de 4 fuertes. Me descuadró. Me descompaginó. Yo que soy tan cuadriculada para muchas cosas sobre todo del trabajo y respeto por el tiempo ajeno y propio, que todo lo tengo planeado al milímetro. Por tanto, si me cambias o mueves una coma, me infarto... Bueno... Me cambiaron mi esquema, me quitaron el piso, me sentí perdida nuevamente. El doctor me dijo: ‘Quieres saber qué más debes aprender de esta enfermedad, la flexibilidad’”, agregó Anahí de Cárdenas en su mensaje.

Finalmente, la también modelo aconsejó que es bueno tomarse una pausa y respirar cuando se presenta algún cambio en la vida y entender que las cosas variaron será para mejor.

“Para los que como yo, se estresan porque les cambian algo que ya tenían planeado, sea lo que fuere, tomar una pausa, respirar, molestarte (si hace falta una pequeña renegada), y de ahí SOLTAR. Confiar en que si las cosas cosas son de cierta manera, o variaron, es lo mejor para ti (si así lo dice el doctor en este caso). Suelta, sé flexible. Por el momento solo quiero reír como en esta foto todos los días de mi vida”, se lee en la parte final de su mensaje.