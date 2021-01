La actriz y cantante, Anahí de Cárdenas se animó a realizar un conmovedor resumen de lo que fue este año para ella. Pese a la pandemia del nuevo coronavirus y su padecimiento de cáncer al seno, Anahí agradeció cada lección que le dio la vida este año.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis límites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora. ¡Un abrazo y feliz año a todos! ¡Que el 2021 los agarre felices y presentes, con mucha salud y amor!”, escribió Anahí de Cárdenas en su red social.

Además, señaló que es imposible para ella resumir el 2020 en tan solo 10 fotografías, sin embargo así lo hizo, publicó las principales en un post y las demás las compartió a través de sus historias.

En las imágenes en sus historias podemos apreciar todo el proceso que atravesó por el cáncer al seno, su pérdida de cabello y hasta cuando con rostro emocionado tocó la campaña tras terminar su tratamiento. También está la imagen de la celebración de su cumpleaños, la recuperación de su salud a través del crecimiento de su cabello. Sus paseos a la playa y su reciente viaje al Cusco.

Lo último que hizo Anahí de Cárdenas en el ámbito laboral fue un concierto virtual denominado ‘No hay Plan B’ que se realizó el pasado 12 de diciembre junto a los músicos Kokiman Romero, Gustavo Ferré, Álvaro Sovero y Javier Honorio.