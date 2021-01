Anahí de Cárdenas generó polémica este domingo al posar con un bikini en sus redes sociales. Sin embargo, muchos de sus seguidores le consultaron sobre un posible embarazo.

“¡Buen domingo para todos! Aprovechando la vitamina D en este día tan lindo. Agradecida por el sol, la salud, el amor y la abundancia en mi vida”, se lee en la descripción de la fotografía.

Anahí de Cárdenas decidió desmentir las especulaciones que surgieron en los comentarios de la foto respecto a que estaría embarazada y mostró su figura como prueba. La actriz señala que todo se debió al ángulo desde que fue tomada la imagen.

“Para los que me están preguntando si estoy embarazada, es el ángulo de la foto. No estoy embarazada. No tengo nada. Todo depende del ángulo que quieras mostrar. De repente solo estoy un poco gordita. No, estoy bien”, señaló la actriz en sus historias de Instagram.

De igual manera, Anahí de Cárdenas le pidió a sus fanáticos corroborar la información antes de enviarle saludos por una futura maternidad.

“Antes de felicitar por un embarazo, cerciorarse de que la persona está realmente embarazada. ¡Gracias!”, añadió.

Anahí de Cárdenas desmiente embarazo: "Es el ángulo de la foto"

Anahí de Cárdenas estrena canción "Tesoros" por el Día Mundial del Cáncer de Mama

