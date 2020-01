Anahí de Cárdenas usa su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores, mediante fotos y videos, su lucha contra el cáncer de mama que padece. En esta ocasión dijo que tras someterse a su segunda quimioterapia se siente debilidad en su cuerpo, pero que eso la tumbará ni se dará por vencida.

“Buenas tardes, buenos días para mí. Ayer llegué a mi casa de la clínica, y puedo decir con certeza que el día 3 y el día 4 después de la quimioterapia son los peores días, por lo menos para mí. Estaba por postear un video de lo mas deprimente y de ahí me di cuenta que no. Que no podía. Sí, la estoy pasando mal, sí estoy con dolor, sí esto es una mierda, si parezco un alien, mitad calva, mitad no, pero no soy débil, no me doy por vencida, y esta mierda no me va a tumbar”, escribió la actriz en la mencionada red social.

Asimismo, mostró fortaleza en el extenso mensaje que escribió. También dejó entrever que tuvo malos días, pero que ya pasaron y que seguirá adelante, en su camino para vencer el cáncer.

“Ni a ti. Ni a ninguno de nosotros que esta pasando por algo difícil, sea cual sea el problema. Míralo a la cara y dile : te metiste con la persona equivocada. Ya tuve mis dos días de mierda, de tocar fondo, de maldecir al cielo. Ya. Se acabo. De aquí en adelante : Para arriba. Cero excusas ¡Que tengan un bonito resto del día! El mío recién comienza, y comienza con el pie correcto”, culminó.

Como se recuerda, la integrante del elenco de la película “Asu mare” había comentado días atrás que tenía náuseas y mucho sueño casi todo el día; además, dijo que eso se evidencia por su rostro.

“Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Náuseas. No han parado las nauseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, mas nauseas. Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así náuseas”, escribió.