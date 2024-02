¡Fuego! La expareja de Carolina Braedt, el modelo francés, Anders Partouche no se quedó callado y respondió a las acusaciones de la influencer a través de la transmisión en vivo en sus redes sociales, además indicó que tendría pruebas para “destruir” la carrera de la también empresaria.

Como se recuerda, hace algunos días Carolina Braedt anunció el fin de su relación con el empresario y a través de un comunicado tildó de violento y chantajista a Anders Partouche.

Anders Partouche responde y advierte a Carolina Braedt

“ Tengo tanta información en mis manos de Carolina que terminaría con su carrera y sus amistades. (…) Wow ella es muy calculadora ”, señaló el francés durante su transmisión en vivo.

El empresario indicó que en Francia hay leyes que no permiten que una persona sea echada de su casa de un día para otro, por lo que podría recurrir a las autoridades de su país y perjudicar a su expareja. “ Es literalmente mi derecho ”, agregó.

No tomará acciones legales

Aunque la expareja de Carolina Braedt indicó que tipo de medidas podría tomar, él aseguró que no tomaría ninguna acción legal contra la empresaria peruana.

“ No voy a hablar de lo que ella hizo, pero que venga y me diga que yo soy violento, ella sabe exactamente que nunca he sido violento en mi vida con ella. No voy a rebajarme y destruirla porque créeme podría decir muchas cosas de ella si quiere manchar mi nombre así. No está bien, pero seré mejor persona y lo dejaré pasar ”, sostuvo el extranjero.