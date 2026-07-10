André Bankoff y Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, viven una de las etapas más felices de su relación. La pareja espera la llegada de su primer bebé y compartió su emoción al hablar de esta nueva experiencia y de la familia que están construyendo juntos.

En una entrevista con 'Amor y Fuego’, ambos se mostraron entusiasmados por la nueva etapa que atraviesan. Durante la conversación, el actor brasileño confesó que convertirse en padre era un sueño que anhelaba cumplir desde hace muchos años.

“ Era mi sueño siempre tener una familia porque creo que el ser humano... estamos muy contentos ”, manifestó Bankoff al hablar de la llegada de su bebé junto a la exchica reality.

“ Mis padres, mis hermanos, la familia también de Carol… están todos felices porque es una bendición, sí, una vida. Sí, un hijo, una hija, no sabemos aún qué, pero estamos muy contentos ”, agregó.

Por su parte, Carol Reali contó que ya comenzó con los preparativos de su matrimonio civil con André Bankoff, ceremonia que se celebrará este año. La modelo brasileña explicó que casarse siempre estuvo en sus planes, aunque la llegada de su primer bebé hizo que decidieran adelantar ese importante paso en su relación.

“ Llevo cinco meses de embarazo. Nosotros ya quedamos en hacer un matrimonio civil. De hecho, estaba en los planes, pero antes se vino el bebé, así que lo aceptamos superbién y agradecer a todo el cariño de la gente ”, sostuvo.

“Queremos construir un hogar juntos, así como siempre lo soñamos. Agradecemos a Dios por tanta bendición”, indicó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

En otro momento, Carol destacó lo importante que ha sido André en esta etapa de su vida y no dudó en resaltar las cualidades que la hicieron enamorarse del actor. Según contó, él siempre está atento a sus necesidades, la acompaña en todo momento y le brinda un apoyo constante durante el embarazo.

“ Él siempre atento, preocupado, o sea ayudándome en todo. Es un gentleman, es un caballero, o sea cocina, lava, plancha… es el hombre perfecto ”, aseguró la brasileña.