Aunque ya tiene una importante y nada despreciable trayectoria en la escena artística local, el actor André Silva confiesa que asumir el reto de interpretar al “León de la cumbia” es uno de los retos más importantes en su derrotero actoral.

“Es por todo lo que demanda el personaje: bailar, cantar y tocar algunos instrumentos musicales”, revela el protagonista de “Luz de Luna”, el nuevo melodrama de “Del barrio producciones” para América TV.

Emocionado con el estreno de “Luz de Luna”...

¡Bastante! El lunes fue una noche súper especial para mí. Ha sido abrumador realmente, tanto así que “Luz de Luna” se volvió tendencia, ha sido toda una locura, he recibido mensajes de gente de muchos lados, incluso de gente de fuera que se ha animado a ver la novela a través de “América TvGo” y eso me ha puesto muy muy contento. Lo que ha pasado con la novela e motiva a seguir dando lo mejor y a seguir preparándome.

Dos años alejado de la pantalla chica, ¿la extrañaste?

Por supuesto, no sabes cuánto he extrañado volver a la televisión, reencontrarme con el público. A pesar de no haber estado dos años presente en la pantalla siempre he mantenido un trato muy cercano con la gente, a mí me gusta charlar con los que me escriben en las redes, intercambiar mensajes porque me emociona y me carga de buena energía y de buen espíritu.

¿Tuviste que prepararte para hacer este personaje?

Cuando terminó la novela “Señores papis” rápidamente comenzaron los planes para grabar “Luz de Luna” y, justamente, se toma la decisión de empezar a prepararme -musicalmente hablando- y también de guardarme un poquito para regresar con fuerza.

Algo curioso es que tu co-protagonista, la actriz venezolana Vanessa, también se apellida Silva..?

Es increíble porque no solamente Vanessa se apellida Silva sino la niña Naima se apellida Luna. De alguna manera, creo que estábamos destinados a trabajar juntos los tres en esta novela. Vanessa es una chica muy aplicada, tiene las cosas muy claras respecto a su personaje y a lo que ella puede dar como actriz, tiene un ángel particular, la hemos visto y en pantalla y creo que somos testigos de su gran talento. Venía desarrollando su carrera en México y Colombia y ahora le toca Perú.

¿Qué mensaje lleva el “León de la cumbia”?

Creo que es un personaje que nos va a enseñar muchísimo, va a demostrarnos que las cosas se logran a través del trabajo y el esfuerzo, creo que eso puede ser muy motivador para muchos jóvenes peruanos.

¿Algo que nos puedas adelantar?

Cuando comencé a revisar los guiones y los textos que pronuncia “León”, me di cuenta que es un poeta de la música y gran compositor. Creo que su mayor inspiración es la vida misma porque, como él ha venido desde abajo, sabe todo lo que significa llegar a tener lo que está obteniendo, no le ha caído nada de la noche a la mañana, eso es más bonito.

Es una novela que dialoga mucho con la música y en concreto con la cumbia, que es un ritmo que nos identifica como peruanos...

Creo que la cumbia nos ha acercado a entender cómo somos. Se caracteriza por tener una letra bastante real de las situaciones que les pasa a las personas, de cómo sufren con el amor o por su familia, o cómo tienen que salir adelante. Muchas personas no tienen la capacidad de expresar todo lo que sienten o todo lo que les pasa, y a través de una canción, logran hacerlo: eso es mágico y maravilloso, que la música sea tan universal.

¿Tienes la intención de profundizar en el tema musical?

No descartaría nada en la vida, pero pienso que me falta aún. Sigo recibiendo clases de canto y, a raíz de que ahora estoy trabajando con mi voz, voy descubriendo que puedo hacer otras cosas interesantes. Esta experiencia me está ayudando a ubicarme en el mundo musical porque la canción está sonando en las radios.

