El programa que lleva su nombre se ha consolidado como el más visto de la parrilla de ATV, en el prime time, pero Andrea Llosa no se siente la nueva reina de esa casa televisora. Aunque afirma que solo es una persona privilegiada, por trabajar en lo que le gusta, es innegable que su éxito no llega gratis, sino que demanda de mucho esfuerzo.

Por ello, la periodista que conduce dos programas (“Nunca más” y “Andrea”) ha encontrado un pasatiempo muy divertido que la desconecta del típico estrés de mantener arriba las cifras de su audiencia.

TikTok

“Soy una enferma del TikTok y hasta me he comprado mi aro de luz, así como influencer. Es que en la vida real soy muy divertida, pero obviamente en los programas no puedo serlo porque cada tema que toco es terrible. La gente que me conoce sabe que yo todo el día jodo a todo el mundo”, confiesa la experimentada conductora de televisión.

“Es bien raro, pero no me están criticando por eso. Hay gente que me dice: ‘no me gustan tus programas, pero me gustan tus TikToks’, me parece chévere esa honestidad”, remarcó.

Colegas

Llosa reveló también que no mantiene amistad ni con Magaly Medina ni con Juliana Oxenford, dos de las figuras más importantes de ATV.

“No son mis amigas, no las veo nunca, porque no me las cruzo, no tengo ningún acercamiento, ni nada. Es más, yo estoy trabajando ahora donde se grababa Combate, en Barranco, es como una isla, solo veo a mi equipo”, remarcó.

Sin embargo, con Pamela Vértiz mantiene una estercha amistad e incluso la llama cariñosamente ‘metichona’. “Yo la adoro a Pame, no solo es una extraordinaria periodista, consecuente con lo que piensa, además de inteligente es una extraordinaria persona, el respeto y el cariño es mutuo”, precisó.

Coyuntura

Finalmente, no se animó a ponerle una nota a la gestión del presidente Martín Vizacarra. “No me parece ponerle nota al presidente porque para hacerlo yo tendría que saber más, me parecería mezquino e injusto”, concluyó.