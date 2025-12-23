Tras catorce años al aire todos los domingos en el horario estelar, Andrea Llosa anuncio el final de “Nunca más” de la programación de ATV. La periodista y conductora de televisión eligió los minutos finales de su programa del domingo pasado para dar la noticia a sus seguidores, que se quedaron sorprendidos por la revelación.

MENSAJE

“Quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad maravillosa, este sueño que comenzó después de ser reportera durante años”, expresó Llosa al final de su último programa al aire. “Cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, solo podía contarla y no podía darle ese final que yo buscaba, un final justo. Fue así, con esa premisa, que arrancó ‘Nunca más’”, recordó.

Tras la revelación, Llosa usó sus redes sociales para reconfirmar el cierre del ciclo de su programa de los domingos. “Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que ‘Nunca más’ llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa. Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza”, compartió la periodista en sus historias de Instagram.