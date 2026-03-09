“La verdad a prueba”, programa que se estrena hoy por Panamericana, no solo significa para Andrea Llosa el regreso al canal donde inició su trayectoria televisiva hace dos décadas; la periodista considera que haber dejado su zona de confort en ATV es quizá, la decisión más importante que ha tomado en su carrera.

“Yo creo que siempre es bueno renovarse, lo que pasa es que, a veces, el temor aparece y preferimos permanecer en nuestra zona de confort, pero la gente siempre tiene que estar moviéndose. Tomar la decisión de no renovar con ATV después de 20 años, no ha sido fácil tampoco”, dice Llosa a Correo.

En tu decisión de cambiar de canal no hubo marcha atrás...

Ha sido bien complejo el hecho de decir: ‘Escucha, ya llegó el momento de salir’. En algún momento ya lo tenía pensado, sentía que debía de refrescarme, lo necesitaba, estaba convencida de que tenía que hacer un cambio. Lo que me ha parecido genial es que me llamaran de otro canal y que haya podido jalar a gran parte de mi equipo, eso no sucede normalmente. Y además, que me aceptaran con un proyecto televisivo diferente.

¿Te preocupa que Panamericana tenga antena fría y que la audiencia no le sea favorable?

Ah, pero lo tengo clarísimo, no es la Panamericana a la que yo entré hace dos décadas, todo ha cambiado, pero me parece muy positiva la apuesta de su nueva administración que está convocando a conductores y artistas con trayectoria y con nuevas propuestas,

Pero, definitivamente será todo un reto remontar las cifras.

Y eso es lo chévere también, porque no será fácil, entiendo que Panamericana tiene una antena mucho más fría que los canales de la competencia, pero está el hecho de repuntar esa tendencia, eso también me mueve a mí, el reto.

¿Preparada para los comentarios cuando empieces con el programa y salgan los números de la audiencia?

Con tanto tiempo en la televisión sé cómo funciona esto, no me guío mucho por lo que dicen, sé que es un reto a lo que me enfrento y no será nada fácil. Si al inicio no te va como esperabas, pues seguirás intentándolo, no queda más que continuar chambeando.

¿Tu regreso a Panamericana te generó nostalgia?

La primera vez que hice televisión fue en Panamericana, llegué como reportera de Panorama y de Reportajes, es en el canal donde comienza mi romance con la televisión y luego me voy a Día D. Regreso a un lugar donde fui muy feliz, donde comencé y me reencuentro con gente que no veía hace años, estoy muy emocionada.

"He aprendido que en la televisión hay gente leal, y que sí hay amigos, a diferencia de lo que mucha gente piensa", dice Andrea Llosa.

¿Con más de 20 años en la televisión puedes afirmar qué es una jungla como dicen algunos?

He aprendido que en la televisión hay gente leal, y que sí hay amigos, a diferencia de lo que mucha gente piensa. He aprendido también, que por ejemplo, me interesa más enseñar a la gente, que contratar a personas que ya vienen de otros programas. Las personas que trabajan conmigo han empezado desde practicantes, entonces formar gente me encanta. No creo que la televisión sea una olla de grillos.

O que solo sobrevive el más fuerte…

La gente que es oscura, lo es en la tele, en el banco, en distintos trabajos. Lo que sí hay en la televisión es ego, eso sí, mucho ego. Existe esa idiotez de creer en los reinados, en las estrellas y eso a algunos les hace daño.

¿Alguna vez el ego te desbordó?

Te juro que no. Cuando me pongo idiota, que a veces pasa, pero no por una cuestión de ego, tengo a mi productora, que es mi amiga y que me baja en una. Lo que pasa es que yo tengo un temperamento fuerte, no soy solamente conductora, soy directora del programa, entonces tengo el peso de las historias. No es que yo llegue, pido mi café y me entregan la pauta.

¿En este nuevo formato vamos a ver a una Andrea menos intensa?

No, de cuándo a acá me voy a poner modosita o me voy a hacer la mustia a estas alturas de mi vida, no me lo creería ni yo misma. Imagínate que ahora salga a decir: ‘hola mis señitos muy buenas tardes, gracias por haber venido’. Nada que ver.