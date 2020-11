Salió a aclarar su situación. Tras darse la sentencia de dos años de prisión suspendida en contra de la conductora de televisión, Andrea Llosa, ella explicó su situación desde su cuenta de Instagram y afirmó que se trata de una “serie de mentiras” que no vienen de su lado.

“Este proceso no ha terminado, este proceso en realidad recién comienza y les voy a explicar por qué. Hoy, efectivamente, la señora jueza emitió una sentencia: dos años -no es prisión, ojo, no es que me voy presa- dos años para mí, dos años para la mamá de sus dos hijos (Raisa Samamé Zamora) y un pago de reparación civil de -creo- 16 mil soles”, cuenta desde la red social.

Andrea Llosa ha apelado a la sentencia

En ese sentido, la conductora aclaró que ya apeló a la sentencia. “Cuando hay una sentencia, porque esto recién comienza, yo puedo apelar. La resolución de la jueza que acaba de dar hoy no ha dado fin a ese proceso, esto continúa. Yo apelo, que es lo que acabo de hacer. Raisa, la mamá de sus hijos también ha apelado”, comenta.

“Esto se va a la Sala Superior, nuevamente voy a exponer mis argumentos, me imagino que el señor Cáceda también lo tiene que hacer (...) ahí en la Sala Superior o ratifican lo que ha dicho la jueza o de pronto dicen que no, que salimos a favor de la señora Andrea Llosa y Raisa Samamé”.

Y si en dicha instancia ambas partes no están conformes con la sentencia se va a la Corte Suprema se dictará la sentencia final sobre este caso. Hasta el momento no sabe cuánto tiempo tomará esto, pero Llosa deja en claro que el caso no está cerrado. Sobre ello dijo que se tratan de “mentiras”.

“Obviamente (las mentiras) no vienen de mi lado, vienen del otro lado me imagino yo, porque si no es de mi lado, deben venir del otro lado”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Prisión preventiva para policía investigado por alquilarle su arma a delincuentes

Prisión preventiva para policía investigado por alquilarle su arma a delincuentes | América Noticias