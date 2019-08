Andrea Luna y su mensaje a Vania Bludau tras ser eliminada de ‘Reinas del Show’ (FOTO)

Síguenos en Facebook

Andrea Luna fue eliminada en medio de gran polémica en la última gala de 'Reinas del Show' y no podrá ser parte de la final del reality de baile.

Pese a que la actriz peruana mostró su desacuerdo con su eliminación enfrentándose al jurado en pleno programa en vivo, Andrea Luna compartió en su cuenta de Instagram sus mejores recuerdos de sus últimas presentaciones de baile.

Precisamente, en una de las fotografías en las que aparece con la cantante Ana Kohler, Vania Bludau comentó la imagen con emojis de corazón y escribió: "¡Lindas!".

Al ver el comentario de la exchica reality, Andrea Luna no dudó en responderle pidiéndole que gane la copa de 'Reinas del Show'. "Vania Bludau solo gana. I love you (te amo)", le dijo Andrea Luna.

Cabe mencionar que pese a su accidentada salida del programa, Andrea Luna se mostró agradecida por la oportunidad que le dio Gisela Valcárcel para ser parte de 'Reinas del Show'.

"Gracias @giselavalcarcelperu en esta temporada te he sentido más cerca a mí que la anterior y he sentido todo tu apoyo. Entiendo que tú no tomes todas las decisiones pero me voy con la mejor impresión de ti. Si tú no hubieses estado a mi lado apoyándome quizás no me hubiese animado a alzar mi voz", señaló la joven actriz.