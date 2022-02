En plenas grabaciones de “Brujas”, la segunda parte de la telenovela “Princesas”, Andrea Luna asume los ensayos de “Bull”, una obra de teatro que pone sobre la mesa el tema del bullying y la violencia, esta vez llevado al centro de trabajo. En la historia escrita por Mike Bartlett y dirigida por Mikhail Page, Andrea será capaz de todo con tal de aplastar a dos de sus compañeros para poder mantenerse en su puesto. La actriz admite que trabaja duro para sacar su personaje y estar a la altura de sus compañeros Tony (Joaquín de Orbegoso), José (Manuel Gold) y Castro (Christian Ysla).

“Isabel es la única mujer de la obra, de hecho, es un reto estar al lado de tremendos actores, todos unos capos. En los ensayos poco a poco he ido encontrando a esta mujer que es súper fría y, además, que tiene esta maldad para aplastar a quien esté a a su alrededor con el fin de conservar su empleo”, dice la actriz sobre la puesta en escena que se estrena el 18 de marzo en el teatro Julieta.

Estas prácticas de bullying se han hecho frecuentes y no solo en el ámbito laboral.

Es triste, pero hace algunos días sucedió un episodio en mi trabajo con una compañera y fue bastante penoso, porque de hecho identifiqué mucho su caso con la obra y dije: pucha, porqué la aplastan, le tienen miedo o de repente la ven débil y abusan.

Muchas veces uno cree que está actuando bien y está aplastando a otra persona dentro del entorno laboral y en la vida en general...

Sí, todo el tiempo y claro, te conviertes luego en esa gente sin escrúpulos que termina siendo venenosa para todos y sobre todo para ellos mismos. Esas personas tienen mucho miedo, son frustradas por dentro.

En “Bull”, la obra, el público podrá identificar situaciones cotidianas que vive y que no las ha tomado en cuenta...

De hecho, en el texto se habla y se toca temas que son problemas universales y con los que te puedes identificar, estamos tratando de darles a los personajes toda la humanidad posible para tratar de comprender porqué son así.

¿Para construir tu personaje de Isabel has recurrido a traer al presente experiencias personales pasadas?

Sí, de hecho de niña sufrí bullying en el colegio porque yo llegué a Estados Unidos sin saber inglés y me fastidiaban por eso, y además, por ser latina, pero lamentablemente eso sigue pasando, está normalizado. En los últimos años hemos tomado conciencia de que eso está mal, no hay que ofender ni agredir a nadie por ser tímido, por su personalidad o por su raza.

Tu papel en la obra es demandante, muy intenso...

Además, es necesario porque hay decir y denunciar los abusos, es algo que muchas mujeres cada día sufren y en nuestro entorno se sigue dando todavía.

Callar es el mejor aliado del abuso..

Exacto, no hay que callar cuando a alguien se le hace bullying, no se debe callar el maltrato, no solamente para que la persona que lo vive no sufra, también hay que pensar en los demás, no solo en uno y con la obra también ayudamos a visibilizar esa dura realidad.

Este año será de intenso trabajo para ti.

El 14 de abril inicio el rodaje de una película que es una coproducción peruano-española que me mantendrá dos meses en el rodaje. Para antes de fin tengo ya comprometida mi participación en “Jauría”, una obra de teatro que voy a protagonizar y que habla sobre el abuso sexual a una mujer. Tengo la suerte que me hayan convocado y estoy feliz.

Andrea Luna

Actriz. Estudió actuación con Alberto Isola, Bruno Odar y en la Escuela de Cine de Nueva York. Su labor en la televisión incluye su participación en populares telenovelas y ha protagonizado celebradas obras de teatro.