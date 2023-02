Andrea Luna obtuvo reconocimiento en nuestro país debido a su carrera actoral. En una entrevista, la actriz opinó sobre Angie Arizaga y Nicole Porcella, quienes fueron parte de la producción de Michelle Alexander hace algunos años y algunas escenas fueron criticadas por redes sociales. Por ese motivo, la intérprete nacional decidió aconsejar a quienes incursionen en la actuación.

En una conversación en el canal de Youtube de Chiquiwilo, Andrea Luna se refirió a Angie Arizaga y Nicola Porcella, a quienes en algún momento se cruzó en América TV.

“Angie es buena gente. Es que les dan la oportunidad y la aprovechan, pero obviamente si no se preparan (...), todos tienen derecho a empezar, pero tienen que tomarlo con seriedad. Si no estudias, si llegas tarde, si no te importa, haces un papel mediocre y ya no te llaman ”, manifestó Luna.

“Yo trato de no ser mala onda con mis compañeros. Si veo alguien nuevo es darle la bienvenida y hacerlo parte del equipo para que pueda trabajar. Siempre y cuando esa persona realmente quiera y sepa qué herramientas tiene. Si le falta todas las herramientas (…), es culpa de las personas que lo han puesto ahí”, añadió.

En cuanto le preguntaron sobre la polémica escena de Angie y Nicola, ella comentó: “ Esa escena que vi no estaba bien, yo creo que vi justo de una escena que creo que era de Angie y Nicola, donde lo habían secuestrado. Como que: “Oe, sí, me secuestraron. Habla, todo bien” (…). Daba risa ”.

