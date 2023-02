La influencer Flavia Laos reveló que no necesita lidiar con las críticas ya que, asegura, no le afectan los comentarios que hagan sobre ella.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Said Palao señaló que no hace caso a los comentarios negativos de sus detractores. “Lo que realmente me gusta de mí es que literalmente no me importa lo que los demás piensen o digan de mí”, expresó.

Asimismo, la modelo y cantante indicó que los ‘haters’ pierden su tiempo tratando de afectarla. “Solo me importa las opiniones de mi familia, mis amigos cercanos y listo, así que si quieren herirme con algún comentario, buena suerte”, mencionó.

Flavia Laos dedica romántico mensaje a Austin Palao por sus 6 meses de relación: “Gracias por enseñarme tanto”

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo le dedicó un romántico mensaje al chico reality por su sexto aniversario. Ambos han emocionado a sus fanático con sus muestras de cariño, por lo que Flavia Laos no dudó en compartir con más de sus 5 millones de seguidores unas tiernas palabras a su novio.

“Feliz 6 meses, amor monito dindo. Gracias por enseñarme tanto y poder siempre ser parte de todas mis aventuras. Por entenderme y saber escuchar. ¡Estoy emocionada por las que se nos vienen! Te (amo)”, escribió sobre la fotografía, donde el modelo le besa la mano.

TE PUEDE INTERESAR