Andrea San Martín no dejó en secreto cómo fue que vivió los difíciles segundos en los que se registró el sismo de magnitud 6.0 del último martes 22 de junio en Lima.

Mediante su cuenta de Instagram, la ‘ojiverde’ indicó que su gata reaccionó de forma temerosa durante el evento sísmico.

“Mi primera experiencia con Kiki con temblor. No sabía cómo se ponían los gatitos, mi reina de orinó de miedo y se quería aventar por cualquier lado”, señaló.

“Ahorita sigue dentro de un cajón del closet (felizmente logramos encerrarla en nuestro cuarto con nosotros) y estamos esperando que se sienta mejor y salga. La dejaremos dormir aquí hoy. Maia y Lara (sus hijas) no se levantaron para nada”, agregó.

“De igual manera aquí ya estamos distribuidos para saber cómo actuar pero estoy preocupada por Kiki”, remarcó la pareja de Sebastián Lizarzaburu.

No todo quedó ahí. Minutos después de brindar su testimonio, poco había cambiado, puesto que su mascota continuaba sintiéndose mal.

“Kiki ya está un poquito mejor, solo que todavía está por ahí, media solitaria, pero ya está mejor porque al menos ya no está encerrada, por ratos sí trata de esconderse pero la estamos dejando tranquila hasta que se vuelva regular, que es más o menos lo que me han recomendado, pobrecita, se asustó bastante”, aseveró.

De la misma forma, Andrea San Martín no dejó de lado las recomendaciones que sigue su familia en caso de sismos: “Lo primero que hacemos es abrir puertas porque acá todos dormimos con las puertas cerradas y a mí me da miedo que las puertas se traben. Si ya vemos que ya realmente esto no para, no se puede, cada uno ‘chapa’ a una niña”, finalizó.

