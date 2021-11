El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, no recibió con buen gusto el regalo de la mamá de Carlos Galdós y expresó un rostro de incomodidad.

“Vengo contento porque hoy, esto es lo mejor que me ha pasado en el día, venir a tu programa, que me hayan invitado y tengo un regalito con todo cariño. Es un presente para ti, mi mamá me dio un presentito para ti, con todo cariño. Elena. Mi mamá es fanática de tu programa, le encanta”, dijo Galdós en el mencionado espacio de Panamericana Televisión.

Ante esto, el popularmente conocido como ‘Chibolín’ abrió el obsequio, mostró un rostro de disgusto y agradeció a la señora por su buen gesto. Sin embargo, Carlos Galdós notó algo extraño y preguntó.

“¿No te ha gustado mucho o qué?”, consultó. “Yo no voy a ser hipócrita, sí. Bueno, un poquitos antiguos”, respondió Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado incómodo por regalo de la mamá de Carlos Galdós. | Fuente: Porque hoy es sábado con Andrés - Panamericana TV.

‘Chibolín’ seguía con su rostro de incomodidad y afirmó que sí iba a usar, pero con ánimo que daba a entender que no le gustaba.

“¿No los usuarías? No entiendo. Quiero entender. ¿Te jode que mi mamá te haya regalado esto? Si te jode, dime, y yo lo llevo, no hay ningún problema”, sostuvo Galdós.

“Bueno, me he expresado mal. Mil disculpas, señora Elenita, solamente que no va mucho con el juego del set”, replicó Hurtado.

VIDEO RECOMENDADO