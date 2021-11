El showman Carlos Galdós anunció su retorno a la pantalla chica, después de permanecer tres años alejado de la televisión, con una propuesta que competirá directamente -en formato y horario- con ‘La banda del Chino’, de Aldo Miyashiro.

“Después de tres años de ausencia en la televisión vuelvo al último canal en el que trabajé. En esta oportunidad yo mismo produzco, conduzco y dirijo el contenido. Mi productora, ‘11 y 6′, se ha asociado con Panamericana TV, y este lunes 15 de noviembre, a las 11 de la noche, sale al aire el magacín de actualidad llamado ‘Por Dios y por la plata’”, adelantó.

Vida tranquila. Asimismo, precisó que tiene un estilo de vida muy disciplinada para poder estar en las mañana en Radio Oxígeno, ahora en las noches en el canal 5, y los fines de semanas en alguno de sus shows.

“Contrario de lo que diga mi cara, yo tengo una vida muy ordenada. Es muy difícil que no me encuentres en un espacio que no sea mi casa, mi trabajo o un escenario, porque necesito recargar energías”, acotó.

pensión de alimentos. De otro lado, y tres meses después que su expareja y madre de dos de sus hijos lo denunció por haber pedido una reducción de más de 50% en la pensión de alimentos, el showman se pronunció.

“Eso sigue un camino judicial que yo no voy a alterar con media declaración. Eso tiene un curso, yo no sé qué va ocurrir al final, pero sé que lo decidirá la justicia”, remarcó.

