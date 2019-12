El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, se autocalificó como una persona perfecta y mencionó en su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ que enfrenta a Dios.

Lo dicho por el cómico generó revuelo entre los asistentes de su programa y de su invitada, Laura Huarcayo, quien escuchaba atentamente cada palabra que decía sobre su “perfección".

“A quien me enfrento es a Dios, no lo cuestiono. Como siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que diga que lo diga, pero en realidad siempre lo digo porque desde que mi corazón se lo entregué a Dios ya soy perfecto”, expresó en el mencionado programa.

Asimismo, Andrés Hurtado indicó que está peleado con la Virgen de Guadalupe y que se enfrenta a dios para pedirle que resuelva cualquier problema que tenga.

“Puedo mentir en la Tierra a cualquiera, se dice lo puedo ‘tontear’ por no decir ‘hue’, pero a Dios no le puedes hacer eso. Yo nunca se lo hago, por eso soy perfecto. Entonces cuando él no me resuelve un tema, me lo enfrento a Dios y le digo ‘oye mi señor y cómo es’ y me lo resuelve inmediatamente porque sabe que tiene hijos perfectos. Así como te digo con mucha hidalguía que estoy peleado con la virgen, con Guadalupe”, manifestó Hurtado.

Como se recuerda, no es la primera vez que Andrés Hurtado llama la atención con sus frases. En alguna ocasión dijo que conversaba con extraterrestres a quienes llamaba “hermanos superiores” y que ellos fueron los que le dijeron que iba a ser el presidente del Perú.





Chibolín habló sobre la perfección en su programa. (Video: Porque hoy es sábado con Andrés)