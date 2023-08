El programa de Andrés Hurtado comenzó con una gran cantidad de público en su set. Sin embargo, hubo una queja por parte de una señora, quien señaló que parte del equipo de producción no quiso dejarla entrar al programa en un inicio.

Ante tal situación, el conductor de Panamericana TV abogó por ellos a fin de solucionar el caso y dejando en claro que no volverá a ocurrir tal hecho en su programa.

“Me dijeron que no podía entrar yo y mi hijo porque salíamos mucho en la pantalla y yo le dije: ‘Eso es racismo, no quieren dejar entrar a las personas’. Yo no lo quería decir, pero bueno... Uno no se puede quedar callada”, dijo la madre de familia.

Luego de escucharla, Andrés Hurtado decidió tomar cartas en el asunto y citó a la persona encargada de su producción. “Bueno, usted está suponiendo, pero no me gusta esa palabra que digas ‘por racismo no me han dejado entrar’. Lo que pasa es que mucha gente también tiene que venir, hay mucha gente. Que levante la mano quién viene por primera vez”, agregó Andrés Hurtado.

Sin embargo, el polémico presentador también aprovechó para llamarle la atención a la trabajadora encargada del público. “Que sea la última vez... Tú sabes que yo la puedo botar ahorita a ella. Acá el es programa en vivo y las cosas son claras. Acá el público es quien manda y señora, si usted me dice ‘bótala’, yo la boto hoy ”, dijo fiel a su estilo Hurtado.

